Robinhood Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Robinhood eru á bilinu $200K á year fyrir L1 til $469K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $272K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Robinhood. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Robinhood eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
100%
ÁR 1
Hjá Robinhood eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)