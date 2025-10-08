Fyrirtækjaskrá
Robinhood
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

  • Greater Toronto Area

Robinhood Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá Robinhood eru á bilinu CA$148K á year fyrir L1 til CA$201K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$209K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Robinhood. Síðast uppfært: 10/8/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
IC3(Byrjendaþrep)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Robinhood eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Robinhood eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Robinhood in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$225,741. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Robinhood fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$207,991.

