Robert Walters
Robert Walters Ráðningarfulltrúi Laun

Miðgildi Ráðningarfulltrúi launapakka in Taiwan hjá Robert Walters er samtals NT$1.02M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Robert Walters. Síðast uppfært: 11/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$1.02M
Stig
-
Grunnlaun
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Robert Walters?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Robert Walters in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$2,430,995. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Robert Walters fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in Taiwan er NT$813,915.

