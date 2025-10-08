Fyrirtækjaskrá
Rivos
Rivos ASIC Engineer Laun

Miðgildi ASIC Engineer launapakka in United States hjá Rivos er samtals $200K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Rivos. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Samtals á ári
$200K
Stig
L5
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
14 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Rivos?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Rivos eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir ASIC Engineer hjá Rivos in United States er árleg heildarlaun upp á $240,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Rivos fyrir ASIC Engineer hlutverkið in United States er $200,000.

