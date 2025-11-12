Fyrirtækjaskrá
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in San Francisco Bay Area hjá Rivian and Volkswagen Group Technologies er samtals $194K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Rivian and Volkswagen Group Technologies. Síðast uppfært: 11/12/2025

Miðgildi launa
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Samtals á ári
$194K
Stig
L4
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bónus
$8K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $326,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Rivian and Volkswagen Group Technologies fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in San Francisco Bay Area er $193,500.

