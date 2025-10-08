Riot Games Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Riot Games eru á bilinu $141K á year fyrir P1 til $371K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $247K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Riot Games. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
