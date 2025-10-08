Riot Games Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá Riot Games eru á bilinu $141K á year fyrir P1 til $375K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $218K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Riot Games. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
