Riot Games Notendaupplifunarhönnuður Laun

Notendaupplifunarhönnuður kjör in United States hjá Riot Games eru samtals $237K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $150K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Riot Games. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
