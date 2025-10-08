RingCentral Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá RingCentral eru samtals ₹2.59M á year fyrir L1. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹2.71M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka RingCentral. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá RingCentral eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)