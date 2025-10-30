RemoteLock Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Vörustjóri launapakka in India hjá RemoteLock er samtals ₹6.11M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka RemoteLock. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Samtals á ári
₹6.11M
Stig
hidden
Grunnlaun
₹5.76M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹348K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá RemoteLock?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá RemoteLock in India er árleg heildarlaun upp á ₹6,185,359. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá RemoteLock fyrir Vörustjóri hlutverkið in India er ₹6,108,716.

