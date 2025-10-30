Reliance Industries Limited Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Reliance Industries Limited
Miðgildi Vörustjóri launapakka in India hjá Reliance Industries Limited er samtals ₹2.7M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Reliance Industries Limited. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Reliance Industries Limited
Product Manager
Gurgaon, HR, India
Samtals á ári
₹2.7M
Stig
Manager
Grunnlaun
₹2.03M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹673K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Reliance Industries Limited in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,478,428. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Reliance Industries Limited fyrir Vörustjóri hlutverkið in India er ₹2,547,538.

