Relativity Laun

Laun hjá Relativity eru á bilinu $102,060 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $298,500 fyrir Viðskiptarekstur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Relativity. Síðast uppfært: 10/25/2025

Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $140K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $210K

Vöruhönnuður
Median $119K
Viðskiptarekstur
$299K
Gagnafræðistjóri
$217K
Gagnafræðingur
$147K
Markaðsmál
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$110K
Ávinnslutímaáætlun

5%

ÁR 1

15%

ÁR 2

30%

ÁR 3

50%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Relativity eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 30% ávinst á 3rd-ÁR (30.00% árlega)

  • 50% ávinst á 4th-ÁR (50.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Relativity er Viðskiptarekstur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $298,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Relativity er $147,131.

