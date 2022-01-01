Fyrirtækjaskrá
Relativity
Relativity Fríðindi

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Paternity Leave

    12 weeks

  • Maternity Leave

    12 weeks

  • Sick Time

    • Heimili
  • Housing Stipend

  • Remote Work

    • Fjármál og eftirlaun
  • Flexible Spending Account (FSA)

    • Hlunnindi og afslættir
  • Learning and Development

