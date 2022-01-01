Sækja forrit
← Fyrirtækjaskrá
Relativity
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
Relativity Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Tryggingar, heilsa og vellíðan
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Gym / Wellness Reimbursement
Disability Insurance
Life Insurance
Health Savings Account (HSA)
Paternity Leave
12 weeks
Maternity Leave
12 weeks
Sick Time
Heimili
Housing Stipend
Remote Work
Fjármál og eftirlaun
Flexible Spending Account (FSA)
Hlunnindi og afslættir
Learning and Development
Úrvalsstörf
Engin úrvalsstörf fundust hjá Relativity
