Reify Health Laun

Laun hjá Reify Health eru á bilinu $105,525 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $161,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Reify Health. Síðast uppfært: 10/24/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $161K
Gagnafræðingur
$147K
Vörustjóri
$106K

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Reify Health er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $161,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Reify Health er $147,360.

