Laun hjá REEF eru á bilinu $72,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $225,106 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá REEF. Síðast uppfært: 11/14/2025
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá REEF eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (1.67% mánaðarlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (1.67% mánaðarlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (1.67% mánaðarlega)
