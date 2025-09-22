Reddit Notendaupplifunarrannsóknarmaður Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Notendaupplifunarrannsóknarmaður launapakka in United States hjá Reddit er samtals $260K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Reddit. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Samtals á ári
$260K
Stig
IC4
Grunnlaun
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Reddit?
Reddit merki

$20K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (100.00% árlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Notendaupplifunarrannsóknarmaður hjá Reddit in United States er árleg heildarlaun upp á $481,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Reddit fyrir Notendaupplifunarrannsóknarmaður hlutverkið in United States er $260,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Reddit

