Fyrirtækjaskrá
Reddit
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)

  • Öll Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) laun

Reddit Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Reddit er á bilinu $177K til $243K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Reddit. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$192K - $228K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$177K$192K$228K$243K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) innsendingarnars hjá Reddit til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Reddit merki

$20K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (100.00% árlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) at Reddit sits at a yearly total compensation of $242,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) role is $177,240.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Reddit

Tengd fyrirtæki

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði