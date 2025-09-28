realtor.com Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá realtor.com eru á bilinu $247K á year fyrir T3 til $294K á year fyrir T7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $285K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka realtor.com. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
