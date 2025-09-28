realtor.com Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá realtor.com eru á bilinu $141K á year fyrir T2 til $196K á year fyrir T5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $181K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka realtor.com. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
