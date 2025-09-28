Fyrirtækjaskrá
Realtek Semiconductor
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Verkefnastjóri

  • Öll Verkefnastjóri laun

Realtek Semiconductor Verkefnastjóri Laun

Miðgildi Verkefnastjóri launapakka in Taiwan hjá Realtek Semiconductor er samtals NT$3.42M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Realtek Semiconductor. Síðast uppfært: 9/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$3.42M
Stig
8
Grunnlaun
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$1.52M
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
14 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega NT$953þ+ (stundum NT$9530þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Verkefnastjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnastjóri hjá Realtek Semiconductor in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$5,207,790. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Realtek Semiconductor fyrir Verkefnastjóri hlutverkið in Taiwan er NT$3,308,468.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Realtek Semiconductor

Tengd fyrirtæki

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði