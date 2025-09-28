Fyrirtækjaskrá
RealPage
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnaarkitekt

  • Öll Lausnaarkitekt laun

RealPage Lausnaarkitekt Laun

Miðgildi Lausnaarkitekt launapakka in United States hjá RealPage er samtals $127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka RealPage. Síðast uppfært: 9/28/2025

Miðgildi launa
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Samtals á ári
$127K
Stig
E13
Grunnlaun
$122K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
12 Ár
Ár reynsla
19 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá RealPage?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnaarkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnaarkitekt hjá RealPage in United States er árleg heildarlaun upp á $185,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá RealPage fyrir Lausnaarkitekt hlutverkið in United States er $127,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá RealPage

Tengd fyrirtæki

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði