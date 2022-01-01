Fyrirtækjaskrá
RBC Laun

Laun hjá RBC eru á bilinu $36,123 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $201,000 fyrir Starfsmannastjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá RBC. Síðast uppfært: 10/24/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Aí-ó-es Verkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Viðskiptasérfræðingur
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Vörustjóri
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Gagnafræðingur
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Fjármálasérfræðingur
Median $64.3K

Risk Analyst

Vöruhönnuður
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $127K
Gagnasérfræðingur
Median $57.7K
Verkefnastjóri
Median $71.1K
Fjárfestingarbankastjóri
Median $75.1K
Lausnaarkitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $86.7K
Tryggingastærðfræðingur
Median $68.7K
Endurskoðandi
Median $71K
Viðskiptarekstur
Median $51.1K
Þjónustuver
Median $38K
Markaðsmál
Median $101K
Sala
Median $36.1K
Forritstjóri
Median $138K
Viðskiptarekstrarstjóri
Median $99K
Tækniforritstjóri
Median $100K
Gagnafræðistjóri
Median $82.1K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$38.3K
Viðskiptaþróun
$44.7K
Starfsmannastjóri
$201K
Fyrirtækjaþróun
$110K
Grafískur hönnuður
$48.9K
Mannauður
$200K
Lögfræði
$56.8K
Stjórnunarráðgjafi
$44.4K
Markaðsrekstur
Median $69.5K
Samstarfsaðilastjóri
$113K
Vöruhönnunarstjóri
$164K
Tæknirithöfundur
$45.2K
Heildarlaun
$95.6K
Áhættufjárfestir
$121K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá RBC eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá RBC er Starfsmannastjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $201,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá RBC er $79,163.

