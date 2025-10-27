Fyrirtækjaskrá
Rapyd
Rapyd Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United Arab Emirates hjá Rapyd er samtals AED 441K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Rapyd. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Samtals á ári
AED 441K
Stig
Backend Developer
Grunnlaun
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bónus
AED 0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Rapyd in United Arab Emirates er árleg heildarlaun upp á AED 516,795. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Rapyd fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United Arab Emirates er AED 431,998.

Önnur úrræði