Fyrirtækjaskrá
Ramp
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Ramp Laun

Laun hjá Ramp eru á bilinu $76,380 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $595,400 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Ramp. Síðast uppfært: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
Median $189K

Notendaupplifunarhönnuður

Vefhönnuður

Ráðningaraðili
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vörustjóri
Median $275K
Markaðsmál
Median $200K

Vörumarkaðsstjóri

Viðskiptarekstur
$149K
Viðskiptasérfræðingur
$261K
Þjónustuver
$76.4K
Gagnafræðingur
$161K
Mannauður
$333K
Sala
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$269K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ramp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Ramp er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Staff Software Engineer level með árlegar heildarbætur upp á $595,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ramp er $259,416.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ramp

Tengd fyrirtæki

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði