Fyrirtækjaskrá
Rally Health
Rally Health Laun

Launasvið Rally Health eru frá $89,445 í heildarbótum á ári fyrir Mannauðsmál í neðri enda til $321,300 fyrir Gagnavísindamaður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Rally Health. Síðast uppfært: 8/20/2025

$160K

Gagnavísindamaður
$321K
Mannauðsmál
$89.4K
Vöruhönnuður
Median $153K

Vörustjóri
Median $210K
Ráðningarfulltrúi
$156K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $305K
Tæknileg verkefnastjóri
$219K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
Options

Hjá Rally Health eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (12.50% hálfárlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (12.50% hálfárlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (12.50% hálfárlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (12.50% hálfárlega)

Algengar spurningar

Önnur úrræði