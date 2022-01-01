Rally Health Laun

Launasvið Rally Health eru frá $89,445 í heildarbótum á ári fyrir Mannauðsmál í neðri enda til $321,300 fyrir Gagnavísindamaður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Rally Health. Síðast uppfært: 8/20/2025
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Rally Health eru Options háð 4 ára úthlutunaráætlun:
25% er hlotið í 1st-ÁR (12.50% hálfárlega)
25% er hlotið í 2nd-ÁR (12.50% hálfárlega)
25% er hlotið í 3rd-ÁR (12.50% hálfárlega)
25% er hlotið í 4th-ÁR (12.50% hálfárlega)
