Fyrirtækjaskrá
Radix
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Radix Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Brazil hjá Radix er samtals R$126K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Radix. Síðast uppfært: 11/12/2025

Miðgildi launa
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Samtals á ári
R$126K
Stig
Senior
Grunnlaun
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Radix in Brazil er árleg heildarlaun upp á R$228,092. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Radix fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Brazil er R$125,571.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Radix

Tengd fyrirtæki

  • Snap
  • Dropbox
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði