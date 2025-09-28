Qualtrics Notendaupplifunarrannsóknarmaður Laun

Notendaupplifunarrannsóknarmaður kjör in United States hjá Qualtrics eru samtals $145K á year fyrir L4. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualtrics. Síðast uppfært: 9/28/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Qualtrics eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)