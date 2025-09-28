Qualtrics Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Qualtrics eru á bilinu $342K á year fyrir Associate Manager til $382K á year fyrir Senior Director of Engineering. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $415K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualtrics. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Qualtrics eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)