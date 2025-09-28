Fyrirtækjaskrá
Qualtrics
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

Qualtrics Gagnafræðingur Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualtrics. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal heildarlauna

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Gagnafræðingur innsendingarnar hjá Qualtrics til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

SGD 210K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SGD 39þ+ (stundum SGD 390þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualtrics eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Qualtrics in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 135,972. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualtrics fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Singapore er SGD 99,635.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Qualtrics

Tengd fyrirtæki

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði