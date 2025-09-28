Fyrirtækjaskrá
Qualtrics
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Qualtrics Gagnafræðistjóri Laun

Meðaltal Gagnafræðistjóri heildarlauna in United States hjá Qualtrics er á bilinu $149K til $203K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualtrics. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$159K - $193K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$149K$159K$193K$203K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualtrics eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðistjóri hjá Qualtrics in United States er árleg heildarlaun upp á $203,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualtrics fyrir Gagnafræðistjóri hlutverkið in United States er $148,750.

