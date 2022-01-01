Fyrirtækjaskrá
Qualia
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Qualia Fríðindi

Bera saman

Áætlað heildarverðmæti: $1,095

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Custom Work Station

  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Health Savings Account (HSA)

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • Heimili
  • Remote Work

    • Fjármál og eftirlaun
  • 401k

    • Hlunnindi og afslættir
  • Learning and Development

    • Úrvalsstörf

      Engin úrvalsstörf fundust hjá Qualia

    Tengd fyrirtæki

    • Nylas
    • Zenefits
    • HackerOne
    • Drift
    • PathAI
    • Sjá öll fyrirtæki ➜

    Önnur úrræði