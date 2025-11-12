Fyrirtækjaskrá
Qualcomm
  • Vélanámsverkfræðingur

Qualcomm Vélanámsverkfræðingur Laun

Vélanámsverkfræðingur kjör in United States hjá Qualcomm eru á bilinu $186K á year fyrir Engineer til $258K á year fyrir Staff Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Associate Engineer
(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
Skoða 2 Fleiri þrep
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Unlock by Adding Your Salary!

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélanámsverkfræðingur hjá Qualcomm in United States er árleg heildarlaun upp á $290,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualcomm fyrir Vélanámsverkfræðingur hlutverkið in United States er $203,342.

