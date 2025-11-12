Qualcomm Vélanámsverkfræðingur Laun

Vélanámsverkfræðingur kjör in United States hjá Qualcomm eru á bilinu $186K á year fyrir Engineer til $258K á year fyrir Staff Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)