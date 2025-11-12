Fyrirtækjaskrá
Qualcomm
  • Taiwan

Qualcomm Prófunarverkfræðingur Laun á Taiwan

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Prófunarverkfræðingur hjá Qualcomm in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$2,268,449. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualcomm fyrir Prófunarverkfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$1,813,021.

Önnur úrræði