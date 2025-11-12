Fyrirtækjaskrá
Qualcomm
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vélbúnaðarverkfræðingur

  • Útvarpstíðniverkfræðingur

  • San Francisco Bay Area

Qualcomm Útvarpstíðniverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Útvarpstíðniverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Qualcomm eru samtals $223K á year fyrir Senior Hardware Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $205K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$223K
$169K
$40K
$14K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vélbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Útvarpstíðniverkfræðingur hjá Qualcomm in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $540,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualcomm fyrir Útvarpstíðniverkfræðingur hlutverkið in San Francisco Bay Area er $215,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Qualcomm

Tengd fyrirtæki

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði