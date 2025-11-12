Qualcomm Innbyggðvélbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Innbyggðvélbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Qualcomm eru á bilinu ₹2.48M á year fyrir Hardware Engineer til ₹7.97M á year fyrir Staff Hardware Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹5.52M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.66M
₹3.6M
₹1.42M
₹638K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)