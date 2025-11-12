Fyrirtækjaskrá
Qualcomm
  • Laun
  • Vélbúnaðarverkfræðingur

  • ASIC Verkfræðingur

  • Greater Toronto Area

Qualcomm ASIC Verkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

ASIC Verkfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá Qualcomm eru samtals CA$175K á year fyrir Senior Hardware Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$164K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualcomm. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (16.65% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualcomm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir ASIC Verkfræðingur hjá Qualcomm in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$199,045. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualcomm fyrir ASIC Verkfræðingur hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$166,084.

