Qlik Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in United States hjá Qlik er samtals $260K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qlik. Síðast uppfært: 11/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Samtals á ári
$260K
Stig
L8
Grunnlaun
$220K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$40K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Qlik?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Qlik in United States er árleg heildarlaun upp á $461,375. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qlik fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $261,000.

