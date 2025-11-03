Fyrirtækjaskrá
Proton Vöruhönnuður Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Proton. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Proton eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Proton in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 48,093. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Proton fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in Switzerland er CHF 33,874.

