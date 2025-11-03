Fyrirtækjaskrá
Proton
  • Laun
  • Markaðssetning

  • Öll Markaðssetning laun

Proton Markaðssetning Laun

Meðaltal Markaðssetning heildarlauna in France hjá Proton er á bilinu €75.6K til €107K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Proton. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

€85.9K - €102K
France
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€75.6K€85.9K€102K€107K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Proton eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá Proton in France er árleg heildarlaun upp á €107,356. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Proton fyrir Markaðssetning hlutverkið in France er €75,616.

