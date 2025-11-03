Fyrirtækjaskrá
Proton
Proton Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in North Macedonia hjá Proton er á bilinu MKD 482K til MKD 658K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Proton. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Proton eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá Proton in North Macedonia er árleg heildarlaun upp á MKD 657,762. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Proton fyrir Þjónustuver hlutverkið in North Macedonia er MKD 481,981.

