Properly Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Canada hjá Properly er samtals CA$142K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Properly. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$142K
Stig
L3
Grunnlaun
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Properly?

CA$226K

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Properly in Canada sits at a yearly total compensation of CA$179,906. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Properly for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Canada is CA$138,835.

