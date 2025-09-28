Procter & Gamble Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in Poland hjá Procter & Gamble eru á bilinu PLN 346K á year fyrir B2 til PLN 407K á year fyrir B3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 331K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Procter & Gamble. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
