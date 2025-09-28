Fyrirtækjaskrá
Procter & Gamble
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

Procter & Gamble Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in Poland hjá Procter & Gamble eru á bilinu PLN 346K á year fyrir B2 til PLN 407K á year fyrir B3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 331K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Procter & Gamble. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Procter & Gamble?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Procter & Gamble in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 547,756. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Procter & Gamble fyrir Vörustjóri hlutverkið in Poland er PLN 306,552.

