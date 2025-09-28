Fyrirtækjaskrá
Procter & Gamble
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

Procter & Gamble Vélaverkfræðingur Laun

Vélaverkfræðingur kjör in United States hjá Procter & Gamble eru á bilinu $101K á year fyrir B1 til $188K á year fyrir B3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $102K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Procter & Gamble. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá Procter & Gamble?

Titlar sem eru innifaldir

Manufacturing Engineer

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vélaverkfræðingur at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $187,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Vélaverkfræðingur role in United States is $102,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Procter & Gamble

Önnur úrræði