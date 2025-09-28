Procter & Gamble Markaðsmál Laun

Markaðsmál kjör in United States hjá Procter & Gamble eru á bilinu $90K á year fyrir B1 til $184K á year fyrir B3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $135K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Procter & Gamble. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
