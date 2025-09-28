Procter & Gamble Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá Procter & Gamble eru á bilinu $133K á year fyrir B1 til $245K á year fyrir B3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $148K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Procter & Gamble. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
