PriceHubble
PriceHubble Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Switzerland hjá PriceHubble er samtals CHF 68.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka PriceHubble. Síðast uppfært: 9/28/2025

Miðgildi launa
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 68.5K
Stig
Senior
Grunnlaun
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá PriceHubble?

CHF 134K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

Kõrgeima palgaga Hugbúnaðarverkfræðingur ametikoha palgapakett ettevõttes PriceHubble in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 69,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte PriceHubble Hugbúnaðarverkfræðingur ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 68,505.

