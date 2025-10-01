Fyrirtækjaskrá
Preply
Preply Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Barcelona Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Barcelona Area hjá Preply er samtals €81.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Preply. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
Samtals á ári
€81.2K
Stig
P7
Grunnlaun
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Preply?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

أعلى حزمة راتب لوظيفة Hugbúnaðarverkfræðingur في Preply in Greater Barcelona Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €106,471. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Preply لوظيفة Hugbúnaðarverkfræðingur in Greater Barcelona Area هو €82,902.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Preply

