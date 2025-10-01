Fyrirtækjaskrá
Premise
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Northern Virginia Washington DC

Premise Gagnafræðingur Laun á Northern Virginia Washington DC

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Northern Virginia Washington DC hjá Premise er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Premise. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Samtals á ári
$120K
Stig
-
Grunnlaun
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Premise?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Gagnafræðingur ב-Premise in Northern Virginia Washington DC עומדת על תגמול כולל שנתי של $205,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Premise עבור תפקיד Gagnafræðingur in Northern Virginia Washington DC הוא $120,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Premise

Tengd fyrirtæki

  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Databricks
  • Facebook
  • Snap
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði