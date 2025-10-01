Fyrirtækjaskrá
Premier
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Charlotte, NC Greater Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Charlotte, NC Greater Area hjá Premier er samtals $214K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Premier. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Samtals á ári
$214K
Stig
-
Grunnlaun
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$23.5K
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
20 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Premier?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

El paquete salarial más alto reportado para un Hugbúnaðarverkfræðistjóri en Premier in Charlotte, NC Greater Area tiene una compensación total anual de $218,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Premier para el puesto de Hugbúnaðarverkfræðistjóri in Charlotte, NC Greater Area es $210,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Premier

Tengd fyrirtæki

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði