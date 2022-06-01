Fyrirtækjaskrá
Plivo
Plivo Laun

Laun hjá Plivo eru á bilinu $5,951 í heildarjöfnum á ári fyrir Information Technologist (IT) í neðri kantinum til $76,988 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Plivo. Síðast uppfært: 10/21/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $29.3K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptasérfræðingur
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Vörustjóri
$77K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$61.7K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Plivo eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Plivo er Vörustjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $76,988. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Plivo er $29,302.

